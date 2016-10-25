«Повстанська ватра» горіла у Теребовлі

У Теребовлянському НВК відбувся перший військово-патріотичний фестиваль «Повстанська ватра»

Учні 8-10 класів цього навчально-виховного комплексу взяли участь в історичному квесті «Українські звитяжці. Історична подорож у часі», переможцями якого стали учні 9 класу. Друге місце зайняли десятикласники, а третє – учні 4 і 5 класів.

У рамках фестивалю відбувся конкурс патріотичної пісні та поезії. У конкурсі стінгазет, листів, малюнків для воїнів Збройних сил України «Мужність і відвага крізь покоління» перемогу отримали учні 2-А класу. Друге місце завоював 4-А клас, а 3 місце розділили 3-А, 3-Б і 5 класи. У конкурсі стінгазет перемогли учні 7 класу, 2 місце у 3–А класу, 3 місце – у 3–Б класу.

Пампушки, горішки, вареники, піцу, малину і виноград, кекси, торти та пляцки, печиво, канапки, квас, соки і навіть чай та каву можна було придбати на благодійному ярмарку «Зігрій теплом українського солдата», який відбувся у цьому навчальному закладі уже вп’яте.

Також у програмі фестивалю були військово-спортивні змагання між учнями 10-11 класів. Юнаки з роїв «Січовик» та «Українські отамани» змагалися в умінні підтягуватися на перекладині, стрибати у довжину з місця, стріляти з пневматичної гвинтівки, перетягувати канат.

Під час фестивалю в спортивному залі діяла виставка навчальної зброї, яку учням демонстрували військовослужбовці районного військкомату. Всі учасники фестивалю частувалися кашею із польової кухні, яку приготували військові.

Зібрані кошти, малюнки, листи, обереги будуть передані волонтерам на підтримку української армії.

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