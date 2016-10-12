Повернулися переможцями

Переможцями повернулися з чемпіонату України з морських багатоборств учні Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи №1. Змагання відбулися у Трускавці на Львівщині.

Команда юнаків та дівчат відділення плавання взяла участь у акватлоні, який складається з бігу на 800 м та плавання на 200 м. Результати Михайла Веселовського – учня ТЗОШ №19, Остапа Кулеби та Абдурахмана Салега — учнів ТСШ №29 вивели команду на перше місце у загальнокомандному заліку. А в індивідуальному Михайло Веселовський став чемпіоном України, Остап Кулеба виборов «срібну» сходинку п’єдесталу.

Чудові результати показала і команда дівчат. Учениці ТЗОШ №26 Аліна Фічак, Української гімназії ім. І.Франка Валерія Сивак і ТСШ №29 Анастасія Костич стали срібними призерками чемпіонату в командному заліку, а Аліна Фічак — бронзовою в індивідуальному.

Окрім чемпіонату України серед 12-річних юнаків та дівчат, у Трускавці проводили і Всеукраїнські змагання з морських багатоборств (акватлон) для старших вікових категорій (юнаків та дівчат 13-15 і 16-18 років) і наймолодших багатоборців. Спортсмени КДЮСШ №1 стали переможцями та призерами у своїх вікових групах: Олександр Буховець (ТЗОШ №11) — ІІ місце, Артем Карапетян (ТЗОШ №22) — І місце, Павло Труфанов (ТЗОШ №16) — ІІІ місце, Ольга Костів (ТСШ №29) — І місце, Анастасія Савчук (ТЗОШ №28) — ІІ місце.

У наймолодшій віковій категорії (8-9 років) чемпіоном став учень ТСШ №29 Іван Власенко.

Підготували спортсменів тренери Світлана Мазур та Катерина Антонишин.

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