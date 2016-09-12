Потерпів від…ножниць

12/09/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Кримінал,Монастирська,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |
скачанные файлы (4)На Тернопільщині під час п’янки чоловік встромив товаришеві в груди ножиці
 Там де безміри  ллється алкоголь, недалеко й до біди. Чергове підтвердження цьому – випадок, що трапився минулими вихідними в Монастириськах.

Двоє чоловіків 36-ти та 27-ти років разом випивали у молодшого вдома. Розмова ладналася, допоки чарки наповнювалися алкоголем. Коли ж господар вказав гостеві на двері, почався конфлікт. Старший товариш, не бажаючи йти додому, схопився за канцелярські ножиці й встромив їх товаришеві в область серця. Чи то молодий чоловік народився в сорочці, чи опонент доклав недостатньо сили, але метал не наніс фатального ушкодження, а лише добряче поранив шкіру.

Потерпілому медики надали необхідну допомогу й відпустили додому. Невдячному ж гостеві поліцейські інкримінують частину 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Кримінал, Монастирська, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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