Потерпів від…ножниць

Двоє чоловіків 36-ти та 27-ти років разом випивали у молодшого вдома. Розмова ладналася, допоки чарки наповнювалися алкоголем. Коли ж господар вказав гостеві на двері, почався конфлікт. Старший товариш, не бажаючи йти додому, схопився за канцелярські ножиці й встромив їх товаришеві в область серця. Чи то молодий чоловік народився в сорочці, чи опонент доклав недостатньо сили, але метал не наніс фатального ушкодження, а лише добряче поранив шкіру.

Потерпілому медики надали необхідну допомогу й відпустили додому. Невдячному ж гостеві поліцейські інкримінують частину 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.