Поруч із пам’ятником Героям Небесної сотні «Креатор-Буд» облаштує зелені острівці й декоративний фонтан

На оновленій площі Героїв Євромайдану в Тернополі нещодавно встановили найвищий пам’ятник Героям Небесної сотні, який став символом дяки й шани усім, хто поклав життя за Україну. Площу реконструювали з ініціативи та за кошти будівельної компанії «Креатор-Буд», що працює під керівництвом Ігоря Гуди. Втім оновлювати й удосконалювати це місце продовжать і наступного року.

Коли громада Тернополя вирішила спорудити пам’ятник Небесній сотні, постало питання про місце його розташування. З цього приводу кілька разів збиралася архітектурно-містобудівна рада при управлінні містобудування та архітектури. З’ясувалося, що на занедбаному майдані без його комплексної реконструкції пам’ятник встановити не можливо. До того ж ці роботи обійшлись би місту у величезну суму. Керівник компанії «Креатор-Буд» вирішив взяти витрати на себе, отож, усі роботи виконали за кошти компанії.

Місце, де нині розташований пам’ятник, запропонували архітектор «Креатор-Буду», автор комплексу «Андріївський» Ігор Гордій і автор проекту будівель обласної бібліотеки й краєзнавчого музею, архітектор Олег Головчак. Вони й розробили концепцію комплексної реконструкції площі.

— Запропонований проект схвалила архітектурно-містобудівна рада й підтримав мер міста, — розповідає Ігор Гордій.

Відтак за сприяння компанії «Креатор-Буд», яку очолює Ігор Гуда, концепцію було реалізовано. На Покрови тернополяни позитивно оцінили перші результати реконструкції й упорядкування площі.

— Наступні етапи – завершення будівництва бібліотеки й ділового центру з відповідним благоустроєм та освітленням території в єдиному «модульному» стилі площі. Окрім того, заплановано облаштувати зелені острівці й клумби з місцями відпочинку. Їх розмістять також на пішохідних алеях. На місці великої клумби біля ділового центру зроблять декоративний фонтан. За окремими проектами виконають реконструкцію і благоустрій скверу поблизу КП «Тернопільводоканал» та здійснять капітальний ремонт і утеплення фасадів дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Медовій й інших, розташованих навколо площі. Думаю, що реконструкцію буде завершено через два роки, — поділився планами Ігор Гордій.

Ігор Гуда зазначає, що долучитися до реалізації такого важливого проекту вважає за честь, адже оновлена площа, на якій встановлено пам’ятник Небесній сотні, має символічне значення.

— Це вияв нашої шани, поваги та вдячності усім відважним Героям, які спочатку вийшли на Євромайдан, щоб відстояти курс нашої держави на євроінтеграцію, а потім кинулися захищати країну ціною власного життя. На цьому місці не одне покоління українців згадуватиме подвиг Героїв і дякуватиме їм. «Креатор-Буд» виконає усі необхідні роботи, аби і площа, і навколишні об’єкти були красивими, доглянутими, мали європейський вигляд, — наголосив Ігор Гуда.

Оновлена площа Героїв Євромайдану стане культурно-діловим центром міста, візитівкою Тернополя й гідним місцем вшанування пам’яті Героїв.

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