Понад 296 тисяч пенсіонерів області вчасно отримують пенсію, однак є й проблеми…

Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області за 9 місяців нинішнього року щодо виконання завдань з наповнення бюджету Фонду, стану пенсійного забезпечення жителів області, організації роботи щодо легалізації заробітної плати та захисту прав застрахованих осіб, співпраці з територіальними організаціями (об’єднаннями) профспілок та організаціями роботодавців йшлося на обласній колегії цього відомства.

Основним підсумком роботи органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області є забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат для понад 296 тисяч пенсіонерів. На це спрямовано 3968,7 млн. грн., що на 318,4 млн. грн. або 8,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фінансова стабільність солідарної пенсійної системи визначається співвідношенням між чисельністю зайнятого населення і пенсіонерів. Як було наголошено на зібранні, навантаження на працездатне населення з боку осіб пенсійного віку стійко зростає.

Так, в області за даними Фіскальної служби станом на 1 вересня чисельність застрахованих осіб складає 170,6 тисяч осіб, або половину працездатного населення області.

Слід відзначити, що уже протягом 2015 року та 8 місяців 2016 року кількість застрахованих осіб в області має тенденцію до зменшення. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх кількість зменшилася на

15,4 тис. осіб або на 8,3%. Ось тому важливим є питання підняття рівня заробітної плати, її легалізації, створення робочих місць та повної зайнятості населення.

За січень-вересень поточного року до бюджету Пенсійного фонду в області надійшло 3784.7 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних коштів склали 56,7 %, що є наслідком законодавчо визначеним зниженням ставки єдиного соціального внеску з 39,4% до 22%, зниженням на 10 відсотків коефіцієнту розподілу єдиного соціального внеску з 89% до 79%, переведенням 12 великих платників податків до інших регіонів (втрата середньомісячного надходження понад 13 млн. грн.).

План з надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду, виконаний усіма підвідомчими управліннями. До бюджету Фонду залучено 22,1 млн. грн., що складає 118,8 % доведеного завдання.

На 97,6 % виконано планові завдання щодо помісячного розпису надходжень єдиного соціального внеску. За 9 місяців надійшло 1206,3 млн. грн. єдиного соціального внеску.

Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій склала 25,7 млн. грн., або 195,8 % доведеного завдання. Темпи зростання до відповідного періоду минулого року складають 188,3%.

План роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на 2016 рік передбачає зменшення боргу економічно-активних платників області на 25% до кінця року, зменшення кількості підприємств щодо яких процедури банкрутства тривають понад 5 років на 15% та зменшення залишків сум на виконанні органів Державної виконавчої служби щодо стягнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на 30% до кінця року.

Нині загальна заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України станом на 1 жовтня складає 67,1 млн. грн. У тому числі у загальній сумі заборгованості питома вага заборгованості по економічно-активних платниках становить 22,4% (або 15 млн.грн.) та зменшилася до початку року на 1,6 млн.грн. або на 9,6%.

Завдання щодо погашення заборгованості за 9 місяців виконано на 31,1% при річному завданні 25%.

Сума заборгованості на підприємствах-банкрутах протягом півріччя збільшилася на 0,1 млн.грн. та становить 32,9 млн. грн. (за рахунок невідшкодування пільгових пенсій).

Значною залишається заборгованість підприємств з безнадійним статусом боргу – 19,2 млн. грн., або 28,6%. вона зросла до початку року на 4,6 млн.грн.

Завдання щодо зменшення залишку в державній виконавчій службі сум заборгованості по єдиному соціальному внеску виконано на 56,2 % до річного завдання, зменшення становить 0,8 млн. грн. З метою погашення заборгованості органами Фонду в області вживаються певні заходи, зокрема на виконання доручення Прем’єр-Міністра України в області укладено 64 графіки погашення заборгованості на загальну суму 3118,5 тис.грн. До бюджету Фонду надійшло в рахунок погашення 2597,0 тис. грн. Від підприємств щодо яких порушено провадження в справах про банкрутство надійшло 125,2 тис. грн.

Органами ДВС області на користь держави в особі Пенсійного фонду України виконано виконавчих документів на загальну суму 1,6 млн. грн.

В області розроблено та затверджено план спільних заходів з питань детінізації економічних процесів, виконання яких дозволило легалізувати 5243 робочих місця. Додаткова сума надходжень єдиного соціального внеску становить 5,5 млн. грн.

Середній розмір пенсій по області станом на 1 жовтня становить 1467,82 грн., що на 49,38 грн. більше від початку року. Із загального числа, 259395 пенсіонерів отримують пенсію вище прожиткового мінімуму, 10649 – у розмірі прожиткового мінімуму та 26029 – нижче прожиткового мінімуму.

Особливо на колегії було наголошено на тому, що триває спільна робота із соціальними партнерами з питань легалізації заробітної плати, погашення боргів, тощо. Здійснюється ряд інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо пенсійного забезпечення, дотримання законодавства про оплату праці, повноти та своєчасності сплати єдиного соціального внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

Shortlink:

Loading...