Понад 175,5 млн грн плати за землю отримали місцеві бюджети Тернопільщини

З початку року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 175,5 млн грн плати за землю. Зокрема, 132,4 млн грн сплачено юридичними особами і 43,1 млн грн – фізичними особами. За словами заступника начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Сергія Господарика, це відповідно на 26,9 млн грн та 9 млн грн більше від очікуваних надходжень.

Нагадаємо, що відповідно до п.п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п.п. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 Податкового кодексу України плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків і справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Згідно з п. 12.3 ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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