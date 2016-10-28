Понад 175,5 млн грн плати за землю отримали місцеві бюджети Тернопільщини

Нагадаємо, що відповідно до п.п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п.п. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 Податкового кодексу України плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків і справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Згідно з п. 12.3 ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС у Тернопільській області
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