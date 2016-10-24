Помер відомий економіст і меценат Богдан Гаврилишин

Сьогодні, 24 жовтня, о 5-ій годині ранку пішов із життя українсько-канадсько-швейцарьский економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Гаврилишин.

Про його смерть повідомив Благодійний фонд його імені у Facebook.

Богдан Гаврилишин нещодавно відсвяткував 90-річчя. З цієї нагоди Президент нагородив його орденом Соборності.

Останні хвилини свого життя Богдан Дмитрович провів у родинному колі в Києві.

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