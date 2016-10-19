PolskiBus започатковує два маршрути до України і з України

Відомий польський автобусний перевізник забезпечить сполучення між 18 містами Польщі і 7 – України.

Рейси почнуть здійснюватися з 21 жовтня, квитки вже можна придбати на сайті перевізника. PolskiBus здійснюватиме рейси до Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Вінниці, Хмельницького та Херсона.

«Віддавна отримуємо прохання від наших пасажирів відкрити сполучення до України. Знаємо, що цей напрямок надзвичайно атракційний – з погляду туристичного і навчального (багато українських студентів навчаються в Польщі. – polscha.travel). Маю приємність оголосити про нашу нову партнерську співпрацю, в рамках якої клієнти з 18 польських міст отримають можливість автобусного сполучення з популярним Львовом і шістьма іншими красивими українськими містами. Ми переконані, ця новина стане наступним хітом на нашій платформі, що інтегрує польських і міжнародних автобусних перевізників», – сказав Пйотр Погоновський, директор з маркетингу і комунікації PolskiBus.com.

На першому етапі співпраці пропозиція PolskiBus буде розширена на два сполучення з щоденними рейсами, що поєднають між собою 18 міст у Польщі і 7 в Україні:

*U1 Щецин – Гожув Великопольський – Піла – Бидгощ – Торунь – Влоцлавек – Плоцк – Варшава – Радом – Люблін – Львів – Івано-Франківськ – Чернівці

*U2 Познань – Лешно – Вроцлав – Ополє – Катовіце – Краків – Тарнів – Жешув – Львів – Тернопіль –Хмельницький – Вінниця – Херсон.



Детальний розклад руху й інформацію про зупинки можна побачити тут.

Досі компанія не виходила не тільки в Україну, але й загалом у східному напрямку. Єдиною спробою було відкриття рейсу на Вільнюс, однак маршрут виявився невдалим – його невдовзі закрили.

http://www.polscha.travel/