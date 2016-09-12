Половина переселенців, які не можуть знайти роботу на Тернопільщині, молоді люди до 35

114 людей, які переїхали на Тернопільщину з окупованих територій, шукали роботу цьогоріч. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Петро Химейчук. Тільки третя частина з них знайшла собі оплачувані заняття.

— Забезпечено роботою 37 переселенців, зокрема, один – шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності; зкомпенсацією витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштовано 12 таких осіб; з компенсацією витрат для проходження медогляду – 1 особу. Професійним навчанням було охоплено 11 переселенців і після його закінчення місця праці знайшли 9 громадян. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 4 внутрішньо переміщені особи, — повідомили у пресовій службі центру зайнятості.

1 вересня в місцевих центрах зайнятості було ще 28 безробітних переселенців. Cеред них більше половини жінок, майже 50% – молодь у віці до 35 років.

— Допомогу по безробіттю на 01.09.2016 отримували 16 внутрішньо переміщених осіб (57,1% від їх загальної чисельності), – додав пан Химейчук. – Середній розмір цієї допомоги цим особам становив 1703 грн».

Джерело: doba.te.ua

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