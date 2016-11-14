Поліція шукає спритника, який обдурив пенсіонерку з Тернопільщини

Шахрай-гастролер, жертвами котрого стали жителі столиці, Маріуполя, Франківська, та інших міст України, засвітився і в Тернополі. Місцеві оперативники вже встановили його особу і вживають заходів для затримання.

Як розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, спілкуючись з колегами з інших регіонів, з’ясувалося, що зловмисник причетний щонайменше до семи фактів шахрайств. Свої афери пройдисвіт продумував до найдрібніших деталей. Принаймні, про це свідчить випадок, що трапився з жителькою села Петриків Тернопільського району.

Жінка прийшла до будівельного супермаркету, аби придбати товар для ремонтних робіт. В момент, коли пенсіонерка розглядала вітрини та придивлялася до цін, до неї підійшов молодий чоловік і зі знанням справи став рекомендувати, на його думку, якісний та перевірений товар. Обізнаність незнайомця, а ще обіцянка реалізувати саме для неї крам із суттєвою знижкою, бо чоловік запевнив, що є ревізором будівельного супермаркету, без жодної підозри спонукали пенсіонерку передати незнайомцеві гроші – двадцять тисяч гривень.

З чужими грошима зловмисник зник, а пенсіонерка звернулася за допомогою до правоохоронців.

-На відеозаписах з камер спостереження, які були вилучені з будівельного супермаркету, потерпіла впізнала пройдисвіта , – розповів Сергій Гатанюк.- Особу зловмисника нам вдалося встановити. Це 36-річний житель міста Тальне Черкаської області. Проводяться заходи щодо його затримання.

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