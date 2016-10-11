Поліцейські області вилучили у населення майже 5 кг наркотиків

На території краю завершилися оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак-2016», метою яких було виявлення та знищення незаконних посівів маку та конопель, а також притягнення до відповідальності осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Операція тривала з 1 червня до кінця вересня. Протягом цього часу на території області поліцейські перевірили понад сім тисяч сільськогосподарських підприємств та присадибних ділянок. Усього виявили 210 фактів незаконних посівів маку та 10 – конопель.

До кримінальної відповідальності притягнуто 116 осіб, їм оголошено підозру. Складено 19 адміністративних протоколів згідно статті 106-1(невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки) та статті 106-2(незаконний посів або незаконне вирощування конопель) КУпАП.

Працівниками поліції виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 165 фактів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Поліцейськими знищено понад три тисячі тисяч незаконно висіяних конопель та близько 12 тисяч маку. З незаконного обігу вилучено понад 5 кілограм наркотичних засобів.

Окрім того, під час заходів правоохоронці приділяли увагу профілактичній роботі серед населення з метою недопущення вирощування нарковмісних рослин на території регіону, зокрема, систематично інформували громадян про відповідальність за скоєння таких злочинів та своєчасне невжиття власниками земельних ділянок заходів щодо знищення на них дикорослих конопель і снодійного маку.

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