Подвійну епідемію пророкують Україні британські вчені

Україну може накрити епідемія кашлюку та кору.

Це прогноз британського професора Девіда Солсбері, який напередодні завітав до України.

Нині рівень імунізації від найстрашніших інфекційних хвороб в Україні становить 50%. Від туберкульозу щеплена кожна десята дитина. Від дифтерії, правця та кашлюку взагалі лише 2 відсотки. Це найнижчі показники у світі. Причина катастрофи із щепленнями — передусім відмова батьків та відсутність вакцин протягом кількох років, зауважує ТСН.

“Обставини що призвели до спалаху поліомієліту знову себе проявлять. Можете очікувати, що буде спалах кору. Кір передається дуже легко. Якщо таке станеться, то діти почнуть вмирати”, – розповів Солсбері.

“Ви ж не позбавляєте своїх дітей питної води, ви ж даєте їм одяг, їжу. Чому ви не даєте їм вакцини?”- додав він.

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