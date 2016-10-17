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Подія, на яку чекали з нетерпінням

17/10/2016 | Рубрика: Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля |

1 (1)«Коронація слова» – єдина в Україні  Ця подія відбулася в особливий проміжок часу і  спосіб: у Всеукраїнський день бібліотек та пам’ятний день для всіх християн – великомучениць Віри, Надії, Любові і їх матері Софії. Здається, тільки недавно у Тернополі одна за іншою запрацювали тематичні бібліотеки: етно-центр, «Літературне Тернопілля», національної іграшки, а тепер – ще й бібліотека-центр «Коронації слова», що розташувався у будинку на вулиці  Лепкого, 6.

За два тижні бібліотекарі перетворили кімнату на простору й затишну світлицю і наповнили її стендами із світлинами тернопільських переможців (а їх 22 за шістнадцять років конкурсу), розмістили книжковий стелаж із книгами переможців, буклети з іменитого конкурсу, який люб’язно надали письменники. Ліворуч, у куті, фортепіано. Праворуч – камін, вишукані підсвічники, розкішні квіти. І все це зроблено руками бібліотекарів: Ольги Коненко, Наталі Паланіч, Любові Горох, Ольги Рудик, Анжеліки Соколюк, Людмили Онукевич, Люби Малецької. Читачам цієї книгозбірні неймовірно пощастило, адже тут працює талановита поетеса, лауреат літературної премії  ім. Степана Будного  Любов Малецька, яку ще називають душею колективу.

Центр «Коронації слова» – наразі єдиний в Україні.

Ідея належить головному ідеологу, очільнику обласної організації Спілки письменників України Олександру Смику та заслуженому діячу мистецтв Богдану Мельничуку. До слова, виступаючи його на відкритті, Олександр Смик зауважив: «Тішить те, що у  ці дні тернопільські інтернет-видання наповнились добрим змістом, позитивною інформацією, замість щоденних повідомлень про ДТП, трагедії чи катастрофи».

Завідувачка бібліотеки Ольга Коненко презентувала унікальний рукотворний арт-бук зі скляними сторінками, який присвячений Міжнародному літературному конкурсу «Коронація слова», зокрема її творцям-засновникам – Тетяні та Юрію Логушам. Звісно, зібрати всіх на урочисту подію, а це 22 переможці зі всієї Тернопільщини, не вдалось, бо завжди життєві обставини диктують свої умови кожній людині. А ті письменники, які прийшли: Богдан Мельничук, Валентина Семеняк, Стефанія Білик, Галина Шулим, Марія Гуменюк, звернулись до присутніх з вітальним словом. До речі, Богдан Мельничук побив усі рекорди: за шістнадцять років конкурсу майже щороку брав участь у всіх пропонованих номінаціях і отримував переможні місця.

Щойно створений центр «Коронації слова» започатковує нове, цікаве, насичене подіями життя: літературно-мистецькі студії та майстер-класи із «коронованими» письменниками.

Валентина СЕМЕНЯК

Фото автора

 

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Автор: on 17/10/2016. Категорія: Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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