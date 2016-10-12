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Подаруйте час 

12/10/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Культура,Народний кореспондент,Новини |

Один чоловік, як завжди, повернувся пізно додому з роботи дуже втомлений і побачив, що в дверях на нього чекає п’ятирічний син.

– Тату, можна в тебе дещо запитати?

– Звичайно, що трапилося?

– Тату, а яку платню ти отримуєш?

– Це не твоє діло! – обурився батько. – Навіщо це тобі?

– Просто хочу знати. Будь ласка, скажи, скільки ти отримуєш на годину?

– Ну, 50. А що?

– Тату… – син подивився на нього дуже серйозними очима, – ти можеш позичити мені 30?

– Не можна ж бути таким егоїстом, – закричав батько, – я працюю цілий день, страшно втомлююся, а ти себе так нерозумно поводиш.

Малюк тихо пішов до себе в кімнату і зачинив двері.

Через якийсь час тато заспокоївся і почав міркувати розсудливо: «Може, йому дійсно щось потрібно купити?» Коли він увійшов у дитячу, його син вже був в ліжку.

– Ти не спиш, синку? – запитав.

– Ні, тату. Просто лежу, – відповів хлопчик.

– Я, здається, занадто грубо тобі відповів. У мене був важкий день, і я зірвався. Прости мені. Ось, тримай гроші, які ти просив.

Хлопчик сів в ліжку і посміхнувся.

– Ой, татку, спасибі! – радісно вигукнув він.

Потім він дістав з-під подушки ще кілька зім’ятих купюр. Його батько, побачивши, що у дитини вже є гроші, знову розсердився. А малюк склав всі гроші разом, ретельно перерахував і знову подивився на батька.

– Навіщо ти просив грошей, якщо вони в тебе вже є? – пробурчав той.

– Тому що у мене було недостатньо. Але тепер мені якраз вистачить, – відповів хлопчик. – Тато, тут рівно 50. Можна я куплю одну годину твого часу? Будь ласка, прийди завтра з роботи раніше, я хочу, щоб ти повечеряв разом з нами.

 

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Автор: on 12/10/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Культура, Народний кореспондент, Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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