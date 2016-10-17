Почалося звільнення у запас військовослужбовців строкової служби

У Тернопільській 44-ій окремій артилерійській бригаді почали звільняти у запас військовослужбовців-строковиків, котрих було призвано до армії навесні 2015 року. Першими до рідних домівок поїхали кращі воїни, які зарекомендували себе взірцем для наслідування під час служби.

За давньою військовою традицією, строковиків провели усім дружнім колективом. Особовий склад артилерійської бригади, який вишикувався у парку бойових машин, щиро аплодував кожному із них, коли т.в.о. командира бригади, полковник Валентин Козловець вручав їм почесні грамоти.

– Дякую кожному за сумлінну службу, високі показники у бойовій підготовці та бездоганну військову дисципліну. Маю великі сподівання, що, відпочивши вдома та набравшись сил, більшість із вас повернеться до Збройних сил контрактниками. Двері нашої військової частини завжди відчинені для вас, – наголосив полковник Валентин Козловець.

Слід зазначити, що під час проходження військової служби жодного зі строковиків не направили у зону проведення АТО. Всі вони виконували завдання у пункті постійної дислокації військової частини у Тернополі.

Василь ЛАБАЙ

Shortlink:

Loading...