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По справі Каськіва заарештували тернополянина

29/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

Zemanta Related Posts ThumbnailДиректора ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» Івана Радика взяли під варту до кінця жовтня із заставою 13,21 млн грн.

Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м.Києва від 3 вересня, пише сайт nashigroshi.org

Іван Радик підозрюється у змові з в.о.директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», іншими невстановленими особами і заволодінні 81,95 млн грн. державних коштів. Тимчасовим в.о. директора «Повітряного експресу», за підписом якого виводилися кошти, був Геннадій Дяченко.

18.12.2014 ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» уклало із ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» Івана Радика договір про залучення коштів на умовах вкладу. Всього у «Сапфір Фінанс» було розміщено 81,95 млн грн. У подальшому кошти держпідприємству повернуті не були.

Слідчі НАБУ встановили, що «ФК «Сапфір Фінанс» перерахувала ТОВ «Нафтопромсервіс» 17 млн грн. державних коштів, ТОВ «Омніслеш» – 3 млн грн., ТОВ «Експрес Конект» – 13,21 млн грн.

У подальшому ТОВ «Експрес Конект», керівником якого був Іван Радик, перерахувало 10,60 млн грн. фірмам з ознаками фіктивності – «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс».
За інформацією слідчих, далі Іван Радик особисто зняв із рахунків вище перелічених компаній 13,21 млн грн. Ці кошти, як стверджують детективи, були розподілені між Радиком, в.о.директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та іншими невстановленими особами.
Підозрюваний Іван Радик просив про пом’якшення запобіжного заходу. Вказував не те, що його дружина, з якою він обвінчався у січні 2015 р. не працює. Підозрюваний є єдиним годувальником сім’ї і вони мають малолітню дитину.

Однак суд не погодився із пом’якшенням запобіжного заходу. Суд взяв до уваги ризик, що Радик втече за кордон або на неконтрольовані Україною території. На волі Радик може контактувати з іншими невстановленими ще співучасниками злочину з приводу знищення доказів.

Суд помістив Івана Радика під варту до 31 жовтня 2016 року. Він може бути звільнений з-під варту під заставу 13,21 млн грн.

У матеріалах суду зазначено, що Іван Радик є забезпеченою людиною. Так, він є власником 2,75 га землі у Тернопільській області, є засновником більше 400 підприємств. Внески Радика до статутного фонду підприємств складають мільйони гривень. При обшуку його помешкання в Києві вилучено ключі і техпаспорти на автомобілі Мерседес М 2011 року та GL 2013 року випуску, а також документи на придбання квартири. У реєстрі нерухомості є дані, що у 2007 р. Іван Радик передав в іпотеку банку квартиру на проспекті Лісовому в Києві. Власницею квартири значилась Олена Радик.

Вихідець із Тернопільщини Іван Радик починав кар’єру на початку 2000-х як арбітражний керуючий – посередник у справах про банкрутство між судом та підприємством-банкрутом. Відомо, що Радик також був адвокатом і співпрацював з групою Дубневичів, нинішніх нардепів від БПП. 24 листопада 2015 р. Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Іван Радик позбавлений права займатись адвокатською діяльністю у зв’язку із вчиненням ним, як представником фізичної особи, правочину у власних інтересах пов’язаним із набуттям ним права власності на майно.

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Автор: on 29/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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