Площа відтворення лісів у 2015 році перевищила площу зрубів

Протягом 2015 року в Україні відтворено ліси на 51 тис. га, що в 1,1 раза перевищує площу суцільних зрубів – 47 685 га.

Так, на Поліссі в 2015 році було відновлено 22 121 га лісів за площі зрубів 21 245 га; в Лісостепу – 12 855 га за площі зрубів 11 805 га, у степовій зоні – 4 112 га за площі зрубів 2 859 га, у Карпатах було висаджено 11 901 га лісів за площі зрубів 11776 га.

Значне перевищення темпів відтворення лісів над їх зрубами зафіксовано і в 2016 році. За перше півріччя цього року коефіцієнт відтворення лісів (співвідношення відновлених лісів до площі суцільних зрубів) становить 0,9 – за цей період на підприємствах Держлісагентства відтворення проведено на площі 44,9 тис. га. Зокрема, посаджено 32,2 тис. га лісових культур, з яких 2,4 тис. га нових лісів. Цей показник майже на 5% перевищує планове завдання відтворення на цей період, яке становить 30,8 тис. га. До зазначеної площі відтворення лісів зараховано 12,7 тис. га природного поновлення.

Плановий обсяг садіння лісових культур виконали лісогосподарські підприємства Полісся, Лісостепу і Карпатського регіону.

Відновлення і вирубка лісів за природно-кліматичними зонами на підприємствах Держлісагентства, перше півріччя 2016 року, га

Лісорослинні зони Відтворення Суцільні зруби у 2015 р. висівання і садіння лісу природне відновлення Полісся 13600 3990 22384 Лісостеп 11103 1212 12538 Степ 2850 894 3301 Карпати 4470 6586 12045

Дані: Державне агентство лісових ресурсів України

Як зазначає т.в.о. голови Держлісагентства Христина Юшкевич, відновлення та розширення лісових насаджень є одним із основних пріоритетів відомства. «Фактична лісистість в Україні становить 15,9%, тоді як, за розрахунками науковців, оптимальним показником для нашої держави є 20%. Тому зусилля спрямовуємо на поступове підвищення цього показника шляхом контролю й запобігання несанкціонованим рубкам, а також впровадження розширеної програми відтворення лісів», – інформує пані Х.Юшкевич.

Т.в.о. голови відомства нагадує, що уряд ухвалив нову редакцію Санітарних правил у лісах України, які унеможливлюють зловживання під час проведення санітарно-оздоровчих заходів.

Христина Юшкевич наголошує, що санітарна вирубка лісів є цивілізованою європейською практикою оздоровлення лісового фонду за умови ефективного державного та громадського контролю за їх проведенням і своєчасного відтворення.

Марія САБАН

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