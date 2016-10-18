Півлітра меду – за п’ять тисяч гривень

91-річна пенсіонерка з Тернополя впустила до свого помешкання продавця меду. Незнайомець півлітра солодкого продукту пропонував за сорок гривень. Але втратила бабуся п’ять тисяч.

Зі слів потерпілої, у її двері зранку постукав невідомий чоловік. Запропонував купити мед. Переконував, що сорок гривень за півлітра – найдешевша ціна. Пенсіонерка впустила торговця до хати.

Коли старенька зі сховку витягувала гроші, аби розплатитися за товар, незнайомець, найімовірніше, підгледів, де лежать збереження. А тоді розіграв цілу сцену, аби відволікти бабусю: то чаю йому захотілося, то до вбиральні, то банку вимагав повернути. Словом, так закрутив, що після його візиту зникли всі заощадження тернополянки.

Правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити особу підозрюваного, а тернополянам радять бути уважними, та не пускати до помешкання невідомих осіб.

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