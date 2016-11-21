Після снігопадів відновили капремонт дороги Львів-Тернопіль

Дорогу Львів-Тернопіль не тільки розчистили від снігу, а й продовжили капітальний ремонт, який тривав на цій трасі до снігової стихії.

19 листопада, дорожники Тернопільщини розпочали ремонтні роботи біля Зборова. Ремонтом охоплена ділянка в кількасот метрів, починаючи від поліцейського КП і в напрямку Львова.

Ще з більшим розмахом працюють сьогодні львівські дорожники. Вони ремонтують трасу Львів-Тернопіль відразу на двох ділянках – в районі села Шопки Львівської області та на частині Золочівської об’їзної, на якій ще не здійснювали капітальний ремонт.

Щоправда, у львівських шляховиків значно кращі погодні умови для ремонтних робіт – там на кілька градусів тепліше, ніж на Тернопільщині, і снігу на обочинах майже немає.

Нагадаємо, цього року на ремонт доріг Львів-Тернопіль та Тернопіль-Броди в межах Тернопільської області з державного бюджету виділили 150 мільйонів гривень.

Львівські шляховики на ремонт цих двох трас в межах своєї області отримали значно більшу суму, відповідно і обсяг робіт у них більший.

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