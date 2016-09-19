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Пішоходів також… штрафуть

19/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

Зазвичай тернополяни відмовляються називати свої прізвища  патрульним, після порушення Правил дорожнього руху для пішоходів.1711

Лише за місячник безпеки дорожнього руху, який патрульні провели нещодавно, понад два десятки тернополян доправили у відділок поліції для встановлення особи та місця проживання, оскільки люди відмовлялися співпрацювати при винесенні постанови про неправильний перехід дороги. У таких випадках громадяни втрачають час, адже їх можуть затримати на 3 год., щоб встановити особу.

Загалом, за останні півроку до відповідальності за неправильний перехід дороги притягнули понад 100 тернополян притягнули до відповідальності за неправильний перехід дороги. Якщо пішохід у тверезому стані – штраф буде 51 грн., а якщо людина буде на підпитку – 136 грн.

«Був у нас один випадок, коли на бул. Т. Шевченка пішохід вирішив перевірити реакцію патрульних , які там патрулювали і перейшов на заборонений сигнал світлофора. Особа сам призналася, що справді вживала алкоголь, але вирішила перевірити, як працюють поліцейські», – розповів Галасу заступник командира батальйону Управління патрульної поліції в Тернополі Іван Спридонюк.

Патрульні поліцейські кажуть, згідно чинного законодавства пішоходи мають право переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо пішохідного переходу у зоні видимості немає, а також, якщо проїжджа частина має менше трьох смуг для проїзду у кожному напрямку. Але таких автомагістралей у нашому місті немає, а пішохідні переходи в нас розміщені кожних 20-30 м.

Та все ж є дороги, які тернополяни рідко переходять без порушень Правил дорожнього руху. Найбільш проблемним патрульні називають автошлях на вул. Живова, а саме ділянку навпроти автовокзалу.

 

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Автор: on 19/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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