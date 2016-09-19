Пішоходів також… штрафуть

Зазвичай тернополяни відмовляються називати свої прізвища патрульним, після порушення Правил дорожнього руху для пішоходів.

Лише за місячник безпеки дорожнього руху, який патрульні провели нещодавно, понад два десятки тернополян доправили у відділок поліції для встановлення особи та місця проживання, оскільки люди відмовлялися співпрацювати при винесенні постанови про неправильний перехід дороги. У таких випадках громадяни втрачають час, адже їх можуть затримати на 3 год., щоб встановити особу.

Загалом, за останні півроку до відповідальності за неправильний перехід дороги притягнули понад 100 тернополян притягнули до відповідальності за неправильний перехід дороги. Якщо пішохід у тверезому стані – штраф буде 51 грн., а якщо людина буде на підпитку – 136 грн.

«Був у нас один випадок, коли на бул. Т. Шевченка пішохід вирішив перевірити реакцію патрульних , які там патрулювали і перейшов на заборонений сигнал світлофора. Особа сам призналася, що справді вживала алкоголь, але вирішила перевірити, як працюють поліцейські», – розповів Галасу заступник командира батальйону Управління патрульної поліції в Тернополі Іван Спридонюк.

Патрульні поліцейські кажуть, згідно чинного законодавства пішоходи мають право переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо пішохідного переходу у зоні видимості немає, а також, якщо проїжджа частина має менше трьох смуг для проїзду у кожному напрямку. Але таких автомагістралей у нашому місті немає, а пішохідні переходи в нас розміщені кожних 20-30 м.

Та все ж є дороги, які тернополяни рідко переходять без порушень Правил дорожнього руху. Найбільш проблемним патрульні називають автошлях на вул. Живова, а саме ділянку навпроти автовокзалу.