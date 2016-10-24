Піротехніки ДСНС вирушили на чергову ротацію в зону АТО

24 жовтня співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області вирушили на чергову ротацію в зону АТО.

Своїх колег у службове відрядження рятувальники проводжали усім колективом. Перед каплицею Божої Матері «Неопалима Купина», що на території Управління священнослужителі відправили молебень, поблагословили рятувальників на добру працю, побажали Божого благословення та захисту.

Голова тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна подякував працівникам державної служби за працю, за самовіддане служіння українському народові, за відвагу та самопожертву, яку вони проявляють, як при захисті мирного життя громадян в тилу, так і при виконанні державних завдань із захисту України на Сході. Особливу вдячність очільник області висловив родинам рятувальників: «Дякую кожній родині, яка відправляючи рідних у зону бойових дій, проявляє силу духу, стійкість та патріотизм заради захисту нашої Вітчизни. Молимося за те, щоб кожен із них якомога швидше повернувся додому неушкодженим».

Проводжаючи бійців на схід начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зазначив: «Піротехніки вирушають в зону АТО виконувати свій службовий обов’язок. Їх робота полягатиме в проведенні гуманітарного розмінування просторів на сході України від боєприпасів, якими ворог щедро всіяв нашу землю. Тернопільські піротехніки змінять своїх колег, які вже працюють там з вересня та протягом 45 діб роботи вже встигли знешкодити більше півтора тисячі вибухонебезпечних предметів – чим врятували сотні людських життів».

Очільник пожежно-рятувальної служби подякував волонтерським організаціям, працівникам ДСНС та всім тим, хто долучився до відправки рятувальників на схід і допоміг їм у забезпеченні продуктами харчування й іншими необхідними речами. Також він висловив впевненість в тому, що після виконання бойового завдання наші хлопці цілими та неушкодженими повернуться додому.

У ДСНС України у Тернопільській області

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