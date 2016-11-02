Підвищення мінімальної зарплати вплине на кількість виділених субсидій?

Жодних інфляційних наслідків, послаблення курсу гривні внаслідок підвищенні мінімальної заробітної плати не відбудеться. Підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень вплине на кількість виділених субсидій тільки в 2018 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Зокрема, Розенко зазначив, що жодних інфляційних наслідків, послаблення курсу гривні внаслідок підвищенні мінімальної заробітної плати не відбудеться. Разом з тим, існують певні ризики, серед яких зменшення кількості сімей, які матимуть змогу отримати субсидії у 2018 році. Так, у відповідь на питання щодо того чи зменьшиться кількість людей, які можуть розраховувати на субсидію, він відповів ствердно.

“Так! З опалювального сезону 2018-19 років. Тобто, через 2 роки… В цьому році субсидії вже призначені або призначаються за доходами 15-го року”, – написав він.

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