Підтримка місцевих авторів

Відбулось засідання обласної видавничої ради Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної державної адміністрації під керівництвом співголів обласної видавничої ради Любомира Крупи та Юрія Юрика.

Розпочали засідання хвилиною мовчання, вшановуючи пам’ять постійного члена обласної видавничої ради з 2003 року Богдана Хаврівського та Віри Стецько, каталог і книгу якої про Іоанна Пінзеля обласна видавнича рада підтримувала. Згадали і колишніх членів обласної видавничої ради, які відійшли у вічність: колишніх голів Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Євгена Безкоровайного та Богдана Бастюка.

На розгляд членів обласної видавничої ради було винесено 37 творчих проектів місцевих авторів.

Як повідомила секретар обласної видавничої ради Ольга Гринчук, на розгляд надійшло 54 заяви місцевих авторів щодо фінансової підтримки їхніх творів, які були передані на розгляд редакційно-експертної групи, що діє при обласній видавничій раді.

– Переконаний, – зазначив заступник голови обласної ради Любомир Крупа, – що редакційно-експертна група обрала найкращі рукописи, які мають художню, суспільну та соціальну цінність.

Отже, видавнича рада схвалила для фінансової підтримки 37 творів місцевих авторів на загальну суму 166 тисяч гривень.

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