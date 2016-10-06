Підприємства готові вкладати кошти у заклади профтехосвіти на Тернопільщині

У питанні фінансування закладів профтехосвіти Тернопільщина нарешті побачила світло в кінці тунелю.

Як повідомив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, область отримала освітню субвенцію у розмірі 70 млн. грн. Ці кошти планують спрямувати на завершення бюджетного року в закладах профтехосвіти та інші освітянські проблеми.

Як уже розповідала Номер один, з початку року заклади профтехосвіти перекинули на місцеві бюджети. Тернопільщина виявилась однією з небагатьох областей, яка не змогла забезпечити утримання ПТУ. Коштів, виділених з обласного бюджету, вистачило лише на півроку. З того часу в ПТУ почалися затримки з виплатою заробітної плати, стипендій, допомог. Також з’явилась заборгованість за комунальні послуги.

Керівництво області та депутатський корпус неодноразово зверталися до керівників держави з проханням виділити додатково кошти на утримання освітніх установ. Тривалий час область отримувала відписки про те, що регіони внаслідок децентралізації мають достатній фінансовий ресурс, аби взяти на себе функції з утримання училищ. Але наприкінці вересня крига скресла.

Як повідомив Віктор Овчарук, область отримала освітню субвенцію, тож першочерговим завданням буде виплата заробітної плати освітянам. У деяких закладах зарплату боргували близько трьох місяців. За неофіційними даними, розмір заборгованості перед працівниками ПТУ становить близько 8 млн. грн. В цілому до кінця року училищам області бракувало понад 42 млн. грн.

Далі питання функціонування закладів профтехосвіти планують розглядати комплексно, аби зробити освітянські установи прогресивнішими.

– На жаль, у багатьох навчальних закладах матеріально-технічна база є вкрай застарілою, немає миттєвої реакції на запити ринку праці тощо, – зазначив Віктор Овчарук. – Профтехосвіта області повинна йти в ногу з часом. Відтак виникла ідея розпочати пілотний проект із тісної співпраці бізнесу з ПТУ. Підприємства та підприємці готові вкладати кошти у заклади профтехосвіти, які б готували для них висококваліфікованих спеціалістів саме за тими професіями, які їм необхідні у діяльності. У такій співпраці бачу вихід щодо збереження професійно-технічної освіти.

Крім того, вивчатиметься питання укрупнення закладів, раціонального використання приміщень тощо.

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