Підприємця із Теребовлі судять за організацію підпільного казино

10/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Теребовля,Тернопілля,Тернопіль |

09010У нежитловому приміщенні підприємець організував підпільний гральний заклад, у якому працювали два адміністратори та охоронець.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) стосовно підприємця з м.Теребовлі

Встановлено, що місцевий житель, будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, організував діяльність підпільного грального закладу під прикриттям установи з продажу державної лотереї, щоб надати законного вигляду своїй протиправній діяльності та уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, підприємець облаштував у нежитловому приміщенні гральний зал для надання гравцям доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино через мережу Інтернет у режимі онлайн, а також підібрав персонал для його функціонування – двох адміністраторів та охоронця.

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Автор: on 10/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Теребовля, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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