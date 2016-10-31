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Первинне медичне страхування: чи будуть тернополяни лікуватися безкоштовно

31/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

311012Експерти попереджають, що приблизно півроку піде на укладання договорів між пацієнтами і лікарями, а також впровадженням ІТ-системи

З 2017 року Міністерство охорони здоров’я вводить в Україні первинне медстрахування. Повністю перевести медицину на страхову форму хочуть до 2020 року. Ну а фінансувати первинку будуть з держбюджету за рахунок загальних податків, не вводячи нових і не підвищуючи старих. Головними введеннями в 2017 році стане укладення з лікарем договору без прив’язки до місця проживання і встановлення державою тарифу за одного пацієнта.

Договори з лікарями

Первинне медстрахування передбачає надання терапевтом, сімейним лікарем або педіатром безкоштовного раннього виявлення та діагностику захворювань. Платити лікарям буде Національна служба Здоров’я з держбюджету – в середньому виділять 210 грн за пацієнта на рік (для дітей і пенсіонерів передбачено підвищення коефіцієнтів). При цьому лікар зможе укласти не більше 2000 договорів з пацієнтами. Для цього кожен українець з 2017 року повинен вибрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра і скласти з ним договір на обсяг гарантованих медпослуг. Що буде входити в цей список, в Міністерстві ще не продумали.

“Зараз функцію терапевта часто виконує сам пацієнт або його знайомий, родич, які самі проводять діагностику, а потім люди скаржаться на ускладнення. В такій системі гроші йтимуть за пацієнтом, і він буде вибирати собі лікаря, в тому числі з приватних, не залежно від місця реєстрації, а платити буде держава. Ніяких окремих фондів не створюється для виключення корупційних ризиків “, – розповідає заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

За його словами, така система повинна поліпшити якість надання медпослуг на первинному рівні, при якій пацієнт зможе розірвати договір з лікарем, якщо його щось не влаштовуватиме.

“Якщо сімейний лікар може вилікувати пацієнта сам, він робить це. Якщо сімейний лікар не може вилікувати – він направляє пацієнта до спеціалізованого лікаря. Первинна допомога ефективно працює в світі і покриває до 82% всіх медичних звернень, в Україні до сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів звертаються тільки в 20% випадків”, – говорить заступник міністра.

Чому реформа може не спрацювати

Первинне страхування, яке пропонує Міністерство охорони здоров’я, за своєю суттю не є страхуванням, а викликає більше запитань, вважають експерти. Раніше в Україні вже були пілотні регіони, де пацієнтів прив’язували до лікаря, а лікарі отримували хорошу зарплату за якісну роботу. Але проект не спрацював. За словами представниці групи охорони здоров’я реанімаційного пакету реформ Зоряни Черненко, у команди міністерства є ідея, але немає системи, яку можна втілювати.

“На сьогодні обговорюється тільки ідея – це не рішення. Аналізуючи саму ідею, виникає багато питань. Наприклад, як будуть підписуватися договори, як можна буде поміняти лікаря. Адже сьогодні пацієнт і так може вибирати. Рішення – це, коли зрозуміло, що повинен по контрактом зробити лікар і за що отримати гроші. Як бути, якщо лікар, з яким укладено договори, єдиний в селі і раптом зламає ногу, хто буде приймати пацієнтів? У нас вже були пілотні регіони, дивно, що ця команда не враховує їх досвіду. Було обов’язкове прикріплення пацієнта до лікаря і все це провалилося. Більшість цих думках не нові і прописані у жодному документі за останніх 15 років. Вже не актуально поширювати цю ідею, пора давати конкретні процедури і втілювати їх”, – зазначає Зоряна Черненко.

Але є й інші причини, за якими в Україні поки неможливо впровадити ефективне медичне страхування – в нашій країні великий відсоток сільського населення, а розвинені країни, які пропонують Україні свої моделі, не мають такої кількості людей в селах. За останні 25 років в селах лікарні тільки закривали. За словами відповідального секретаря ради Національної медичної палати України Сергія Кравченка, ідея МОЗ нічого спільного зі страхуванням не має. А головне, в Україні зараз неможливо ввести медичне страхування.

“Головне в медстрахуванні – це покриття ризиків у страхових випадках. Страховим випадком є захворювання. Рання діагностика захворювань і оплата лікарям тарифу за людини – це не страхування. В принципі – це те ж саме, що є в Україні останні 25 років: українці вибирають самі лікаря, лікарі отримують зарплати з бюджету. Засад медстрахування в цьому взагалі немає”, – каже медик.

За його словами, коштів із загальних податків на медстрахування в Україні просто не вистачить, оскільки Україна лідирує за захворюваністю і смертністю. Експерт зазначає, Україні не підходять моделі страхування розвинених країн, де сільське населення становить 3-5% від загального, тоді як в Україні – 40%. За 25 років в селах знищені поліклініки і лікарні, жителям сіл просто не буде як реалізувати своє страхове право.

“Принцип солідарного страхування, коли населення платить відсоток свого доходу, а потім гроші рівномірно розподіляються, у нас не спрацює. Україна на першому місці по захворюваності та смертності. Виходить, що гроші ми зібрати можемо, але на всіх їх не вистачить. А за законодавством державні інституції не можуть капіталізувати зібрані кошти. Тобто, немає можливості, щоб гроші заробляли гроші, а потім лікували людей “, – говорить Сергій Кравченко.

Рішення проблеми неефективних лікарень і лікарів

Глава благодійної організації “Пацієнти України” Ольга Стефанишина вважає, що хоч і система реформування охорони здоров’я не зовсім ясна, але є правильні напрямки – гроші повинні йти за пацієнтом, а неефективні системи – ліквідовані.

“В принципі, ця форма правильна і основний позитивний момент – вона прибере всі неефективні системи, які у нас працюють: неефективні лікарні, неефективних лікарів. Зараз вони правильним і природним способом намагаються спрямувати кошти, туди, де вони працюють. Тобто пацієнт буде йти до лікаря з можливістю його вибирати – це найважливіше. І лікар буде отримувати зарплату, якщо пацієнт задоволений його послугами”, – зазначає Ольга Стефанишина.

Глава благодійної організації звернула увагу на те, що Міністерство охорони здоров’я чомусь розділило реформу первинного страхування і реімбурсації – відшкодування державою коштів населенню за покупку препаратів.

“Є заяви, що по первинці будуть видаватися все безкоштовні ліки і це те, що дуже потрібно людям, оскільки 80% українців не можуть купити базові ліки. Пацієнт, отримавши рецепт, йде в аптеку і отримує їх безкоштовно. Але зараз ми не розуміємо, як ця система буде працювати, практично немає ніяких документів, які показують цю систему. Є ризик, що пацієнт знову виявиться без життєво важливих препаратів”, – говорить Ольга Стефанишина.

З 1 січня первинне страхування не запрацює. За словами заступника міністра Павла Ковтонюка, приблизно півроку піде на укладання договорів між пацієнтами і лікарями, а також впровадженням IT-системи. Тому по-справжньому первинне медстрахування має запрацювати в другій половині року. Після чого в Міністерстві обіцяють ввести страхування і на спеціалізовану медицину.

Джерело: сегодня

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Автор: on 31/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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