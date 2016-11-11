Перевагу довів кулаками

В італійському місті Маріна ді Каррара відбувся Чемпіонат світу з кікбоксингу за версією WTKA. Участь у ньому взяли понад 2000 учасників з майже 100 країн світу.

За результатами запеклих боїв, виборовши перемогу в фіналі у суперника з Бельгії, студент коледжу Тернопільського національного економічного університету Максим Грейцар здобув чемпіонський титул серед юніорів (16-18 років) у ваговій категорії +91.

Максим лише два роки тренується у Президента федерації кікбоксингу України в Тернопільській області Олександра Дульнєва.

Shortlink:

Loading...