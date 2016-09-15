Переможців назвала «Озеряна»

Відкрита першість міста з оздоровчого бігу «Тернопільська Озеряна–2016», присвячена Дню фізичної культури і спорту, та чемпіонат області з бігу на 9 км зібрали аматорів з 11 районів області та наших сусідів зі Львова, Житомира, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька. Всього 133 учасники змагались у 12 вікових групах.

Вже через півгодини після старту глядачі мали змогу зустріти переможця «Тернопільської Озеряни-2016» та чемпіона області серед чоловіків майстра спорту з Козлова Андрія Коцюбко, який завершив біг з результатом 31 хв. 35 сек. Серед жінок перемогу здобула Ольга Славська – 39 хв. 24 сек. Чемпіоном області серед юніорів став Владислав Кравчук.

В командному підсумку чемпіонату області перемогли місто Тернопіль, Козівський та Лановецький райони.

Наймолодшими учасниками змагань стали Вадим Лось (9 років) та Юлія Чахрій (10 років). А найстаршими – Микола Нестеренко (82 роки) та Дарія Малюшевська (71 рік).

Цікаво, що дистанцію «Тернопільської Озеряни-2016» подолав і фронтмен гурту «Тартак» Сашко Положинський, який у своїй віковій групі зайняв третє місце.

Олена ГИКАВА

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