Пенсіонерка “віддала” циганкам “кругленьку” суму

16 тисяч гривень втратила пенсіонерка села ПетриківТернопільського району, після того, як впустила до помешкання невідомих жінок. Про зникнення грошей до Тернопільського відділення поліції заявив зять потерпілої.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами пенсіонерки, 12 жовтня близько 12 години, до її оселі постукали дві невідомих жінки циганської зовнішності. Вони попросили води. Потерпіла впустила незнайомок до оселі. Допоки одна спілкувалася з жінкою, інша обнишпорила кімнату і знайшла заощадження.

Після цього вони покинули помешкання. Потерпіла пригадує, що злодійки були одягнуті у довгі різнокольорові спідниці, чорні шкіряні куртки та темні хустини. На вигляд зловмисницям 30-40 років. У обох чорне волосся. Правоохоронці розшукують крадійок.

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