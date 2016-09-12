Пенсіонерам нараховуватимуть субсидію по-новому

12/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1221Пенсіонерам, які не працюють, будуть враховувати дохід тільки за попередній перед зверненням місяць.

Таке рішення прийняли на засіднні Кабміну. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, йдеться на сайті міністерства.

“Відтепер у непрацевлаштованих пенсіонерів, які не мають інших доходів крім пенсії, під час призначенні субсидії братиметься до уваги дохід не за 2015 рік, а за останній місяць перед зверненням за субсидією, тобто – в розмірі їх пенсії”, – сказав він.

За його словами, нові правила діятимуть найближчим часом.

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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