Павло Розенко: “Вже в цьому місяці буде розроблена програма монетизації залишків субсидії”

Віце-прем’єр-міністр України сьогодні на нараді з питань соціального забезпечення населення Тернопільської області у місті Збараж анонсував створення системи монетизації зекономлених субсидій.

За словами Павла Розенка, на людей, які економно використовували державну компенсацію витрат на оплату комунальних послуг, чекає одноразова виплата наприкінці опалювального сезону.

«У нас сьогодні в уряді є консенсус щодо необхідності стимулювати людей, які отримують субсидії до більш економного споживання ресурсів. В першу чергу – газу. І, безумовно, один з кращих варіантів – часткова монетизація субсидій. Це допоможе отримати наприкінці опалювального сезону винагороду за економію і вже в наступному опалювальному сезоні використати ці кошти на енергозбереження. Такий механізм повинен бути застосований вже у цьому опалювальному сезоні. Сьогодні ми працюємо з групою міжнародних експертів, щоб виписати технологію монетизації субсидії, тобто як це здійснюватиметься для кожного домогосподрства. У наших планах протягом місяця вже сформулювати конкретну програму монетизації», – зазначив Павло Розенко.

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