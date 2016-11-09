Павло Розенко: «Тернопільщина спроможна на туристично-культурний «прорив»

Під час візиту на Тернопільщину віце-прем’єр-міністр Павло Розенко взяв участь у презентації десяти оновлених залів Збаразького замку. За його словами, це дуже знакова подія, адже навіть у складний для держави час вдається фінансувати не лише соціально-економічну галузь, а й відновлення об’єктів історичної та культурної спадщини.

– Сьогодні вектор державної політики у сфері соціального захисту передбачає надання людям підтримки у повсякденному житі: це і механізм субсидій, і державні програми кредитування, і заплановане підвищення мінімальної зарплати, і низка інших інструментів. Водночас важливо мислити з прицілом у майбутнє — відроджувати пам’ятки архітектури та об’єкти культурно-історичної спадщини, розвивати інфраструктуру. Нині я переконався, що Тернопільщина має непересічний потенціал, аби зробити в цьому напрямку справжній прорив, — зазначив Павло Розенко.

Як повідомив голова Тернопільської обласної адміністрації Степан Барна, у 2015 році на реставраційні роботи в Збаразькому замку було спрямовано понад 9,5 млн. грн. Ці кошти освоювали протягом двох останніх років. Найбільш знаковим стало відтворення Білого камінного залу, нижньої та верхньої аркових галерей, верхнього та нижнього вестибулів, панської вітальні та дзеркального залу. На цей час завершують роботи з освітлення та замощення подвір’я Замкового палацу, яке буде більше відповідати історичному періоду забудови палацу.

– Тривалий час на повноцінне збереження та відновлення архітектурних пам’яток, що належать до заповідника «Замки Терн опілля», не вистачало фінансування. Але за останні два роки ми значно просунулися вперед. На прикладі Збаразького замку бачимо, як наша Тернопільщина отримує «нове обличчя», — зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

За його словами, в рамках стратегії розвитку Тернопільщини, обласна адміністрація поставила за мету максимально розкрити туристичний та рекреаційний потенціал краю.

– Тільки за 2016 рік нам вдалося майже на 15% збільшити потік туристів. Переконаний, що фортифікаційні, релігійні споруди, історико-архітектурні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини Тернопільської області є цікавими. Нам потрібно тільки більше їх популяризувати. Цього року ми започаткували проведення свят замків, працюємо над покращенням їх зовнішнього вигляду, – зауважив Степан Барна. – Продовжуємо і розвиток навколишньої інфраструктури, адже кожен, хто приїздить на Тернопільщину, повинен отримувати високий рівень сервісу. Позитивні зміни стосуються і ремонту автошляхів. На це вже спрямовано більше 200 млн. грн.

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