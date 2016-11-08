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Павло РОЗЕНКО: «Тернопільщина – серед лідерів із надання субсидій»

08/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

823Із робочим візитом 3 листопада побував на Тернопільщині віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Разом із головою ОДА Степаном Барною та головою облради Віктором Овчаруком взяв участь у відкритті десяти відреставрованих залів у Збаразькому замку. Там провели робочу нараду, де обговорили надважливі питання та проблеми громадського життя області.

Зокрема, щодо нарахування субсидій та їх монетизацію, адже Тернопільська область зекономила 42% від суми нарахованих субсидій.

«Минулого опалювального сезону нарахували 2 млрд. 637 млн. грн. субсидій. Можливо, була частково завищена норма на природний газ, але жителі області отримали аргументовану роз’яснювальну інформацію і зекономили субсидій на 1 млрд. 107 млн. грн.», – заявив Вадим БОЯРСЬКИЙ, директор департаменту соціального захисту населення ОДА.

«Ми вже звернулися до Прем’єр-міністра із пропозицією 10-20% зекономленої суми повернути нам у вигляді дотацій або субвенцій. Ці кошти ми готові вкласти в енергоефективні заходи в населених пунктах області і тим самим мотивувати людей до економії», – зауважив Степан Барна.

Павло Розенко повідомив, що монетизацію здійснять цього року. За його словами, фахівці спільно з міжнародними експертами вже розробляють технологію її впровадження.

«Кожен знатиме, що потрібно зробити, щоб отримати цей залишок. Сподіваюся, що протягом місяця ми оприлюднимо конкретний план здійснення монетизації», – зауважив пан Розенко. 

Проте наприкінці зустрічі віце-прем’єр додав, що виплату зекономленої субсидії нараховуватимуть один раз у рік, згідно з підсумками опалювального сезону.

«Щомісячної виплати для 9,5 мільйонів родин не буде, оскільки сьогодні це ні технологічно, ні технічно зробити немає змоги. А ось за результатами опалювального сезону – можливо», – додав віце-прем’єр.

До слова, в бюджеті на наступний рік на субсидії закладено на десять мільярдів гривень більше, ніж на 2016. Водночас очікують, що цього опалювального сезону кількість сімей, які потребують отримання субсидій, також зросте. Лише в Тернопільській області передбачають, що додатково за субсидіями звернуться 50-60 тис. родин.

Також Павло Розенко зазначив, що показник виконання завдань із надання субсидій в області становить 85%.
«Ваша область — серед лідерів, але розслаблятися не варто. Пік звернень припадає на середину листопада, грудень і січень. Очікуємо, що буде оформлено більше субсидій, і цей процес здійснюватимуть оперативніше», — наголосив посадовець.

Зоряна ДЕРКАЧ

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Автор: on 08/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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