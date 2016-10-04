Патрульних поліцейських у службовому авто побив п’яний дебошир

Двох патрульних поліцейських просто у їхньому службовому авто побив п’яний дебошир у неділю, 2 жовтня, близько 21 год.

Інцидент трапився після того, як патрульні прибули на виклик за адресою вул. Київська, 9а (зупинка громадського транспорту), де 45-річний п’яний чоловік чіплявся до перехожих, пише сайт Терен.

Поліцейські запропонували тернополянину пройти обстеження на вміст алкоголю в крові. Той погодився, але в службовому автомобілі почав бити патрульних.

Спочатку дебошир вирвав нагрудну камеру а потім заїхав патрульному “на Адєсу”. Ногами п’яничка побив іншу патрульну. Залишається тільки здогадуватись, як це можна зробити в маленькій “Тойоті Пріус”, але травми виявилися доволі серйозними.

Закриті черепно-мозкові травми, струси мозку, проблеми з оком та вухом – з такими діагнозами патрульні поліцейські звернулися в травмпункт міської лікарні швидкої допомоги. Жінка-патрульна не госпіталізовувалась, їй надано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

П’яного тернополянина таки вдалося вгамувати, одягнувши на нього кайданки, після чого його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

На даний час проводиться службова перевірка, інформації від патрульної поліції на їхній сторінці у “Фейсбуці” – немає

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