Патрульні поліцейські зупинили автобус, який перебував у розшуку

Пасажирський автобус, який слідував за маршрутом Тернопіль – Магдаліївка, вчора, 20 листопада, зупинили патрульні поліцейські.
Вказаний транспортний засіб перебував у розшуку виконавчої служби. Відтак, патрульні завернули автобус на міський автовокзал.
Там водій висадив пасажирів і відправився з правоохоронцями для з’ясування обставин.
Обурені пасажири спробували бунтувати, викрикуючи, що в цій країні ніде нема порядку.
“Як таке може бути, що автобус в розшуку? – кричала одна з пасажирок. – Стільки років возив пасажирів і нічо, а нині вже в розшуку”.
Патрульні поліцейські пояснили пасажирам, що ті повинні звернутися в адмністрацію автовокзалу, пред’явити придбані квитки і тоді автовокзал їм повинен надати інший транспорт.
Зазначимо, що розшук транспортного засобу виконавчою службу, часто може бути спричинений банальною несплатою водієм штрафу за порушення правил дорожнього руху або ж іншими боргами.
Джерело: Галас
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