Патрульні поліцейські зупинили автобус, який перебував у розшуку

Пасажирський автобус, який слідував за маршрутом Тернопіль – Магдаліївка, вчора, 20 листопада, зупинили патрульні поліцейські.

Вказаний транспортний засіб перебував у розшуку виконавчої служби. Відтак, патрульні завернули автобус на міський автовокзал.

Там водій висадив пасажирів і відправився з правоохоронцями для з’ясування обставин.

Обурені пасажири спробували бунтувати, викрикуючи, що в цій країні ніде нема порядку.

“Як таке може бути, що автобус в розшуку? – кричала одна з пасажирок. – Стільки років возив пасажирів і нічо, а нині вже в розшуку”.

Патрульні поліцейські пояснили пасажирам, що ті повинні звернутися в адмністрацію автовокзалу, пред’явити придбані квитки і тоді автовокзал їм повинен надати інший транспорт.

Зазначимо, що розшук транспортного засобу виконавчою службу, часто може бути спричинений банальною несплатою водієм штрафу за порушення правил дорожнього руху або ж іншими боргами.

Джерело: Галас

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