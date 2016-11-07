Патрульні поліцейські отримали перші спеціальні звання

Урочистості з цієї нагоди відбулися в Управлінні патрульної поліції Тернополя. Понад 190 поліцейських отримали офіцерські звання.

Погони освятили священнослужителі, а вручали їх керівники патрульної поліції. Привітали поліцейських представники влади.

«Вісім місяців тому на Театральному майдані Ви складали присягу на вірність українському народові. Багато тернополян прийшло розділити з Вами це свято, бо повірили, що працюватимете чесно, що захищатимете інтереси простих людей, стоятимете на сторожі порядку у нашому місті, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Велику довіру мешканців міста Ви виправдали, показавши високий професіоналізм, прагнення прийти на допомогу кожному, хто її потребує, присікаючи неправомірні дії, викриваючи правопорушення. Найголовніше для кожного, хто служить громаді, – це подяка та повага. Ви її заслужили. Бажаю завжди гідно нести звання офіцерів й сумлінно виконувати свою нелегку роботу. Пам’ятайте, люди Вам довіряють!»

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