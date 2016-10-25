Патріарх Філарет відвідає Тернопільщину

Прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ Київського Патріархату повідомляє про запланований за 30 жовтня офіційний візит Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета до Тернополя. Нагадаємо, востаннє Святійший Владика був у нашому місті чотири роки тому – в червні 2012-го.

О 9 годині ранку 30 жовтня Патріарх освятить в обласному центрі новозбудований храм св. мучч.Бориса та Гліба на вул. Білогірській (поблизу «старого» автовокзалу), після чого в співслужінні великої кількості єпископату та духовества з усієї України звершить у новоосвяченому храмі першу Божественну літургію.

Після закінченні Служби Божої, Святійший Владика та всі присутні відбудуть на місце будівництва кафедрального собору свв. рівноап. Костянтина та Єлени (на перехресті вул. Київської-Тарнавського).

О 13 годині Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату звершить закладення першого каменя під будівництво центрального храму Тернопільської єпархії – величного кафедрального собору в давньо-візантійському стилі.

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