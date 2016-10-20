Освітяни «штурмували» «Білий дім»

«Зарплату! Зарплату!» – у відчаї кричали студенти й працівники закладів профтехосвіти області під стінами облдержадміністрації. Близько тисячі пікетувальників, незважаючи на холодну погоду, прийшли відстоювати свої права, адже вже кілька місяців живуть без зарплати. Акцію освітяни назвали попереджувальною. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, обіцяють діяти більш радикально.

Три місяці без доходу

Професійно-технічну освіту області не фінансують через законодавчі нововведення. Було ухвалено рішення перевести фінансування ПТУ з місцевих бюджетів. Однак не всі регіони знайшли відповідні кошти на місцях. Зокрема, грошей на професійно-технічну освіту немає у Хмельницькій, Одеській, Херсонській і Тернопільській областях.

«Проблема виникла ще на початку року. У березні ми вже організували акцію протесту під цими стінами. Але, як бачимо, результату це не дало. Сьогодні фінансовий ресурс області, мабуть, не такий великий, тому міські заклади фінансують у повному обсязі, а заклади обласного підпорядкування зовсім не отримують коштів. Люди частково отримали заробітну плату за липень», – зауважив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

На сьогодні борг перед працівниками й учнями ПТУ Тернопільщини становить близько 11 мільйонів.

«Щоразу чую звіти наших чиновників про те, як зростають доходи у бюджет, яке велике перевиконання плану цьогоріч. Напрошується питання: де ці гроші? На що їх витрачають, якщо на освіту, на майбутнє наших дітей, коштів немає?» – продовжив Андрій Присяжний.

Втомилися обіцяти дітям «золоті гори»

Освітяни кажуть, найбільше соромно дивитися в очі студентам, бо вже не знають, що мають їм обіцяти.

«Ні для кого не секрет, що у наших закладах вчаться учні з малозабезпечених, багатодітних сімей, діти-сироти. Їм держава повинна сплачувати стипендії. Натомість діти сидять без копійки», – зауважив викладач Підволочиського професійного ліцею Євген Присяжний.

Ті, хто приїхав на пікет, мали можливість висловити власну позицію та аргументи у мікрофон. Людей, які захотіли озвучити свої проблеми, виявилося чимало.

«Мені важко говорити, бо кожен присутній тут – доведений до відчаю. Як іти до дітей на урок, якщо ще у вересні ми обіцяли їм «золоті гори», а сьогодні не можемо відповісти на просте запитання: «Коли буде стипендія?». Боляче дивитися на тих дітей, які дійсно живуть за ці гроші. Через недолугий закон їх позбавили права на нормальне життя», – зауважила викладач професійного ліцею у смт Вишнівець Людмила Бабачук.

Якщо держава не може належно фінансувати профтехосвіту, освітяни готові до закриття частини закладів. Проте, кажуть, в такому разі потрібно думати і про наслідки.

«Хай нам в очі скажуть, що профтехосвіта області не потрібна. Нехай закриють частину закладів. Але зроблять це відповідно до закону: попередять нас про скорочення за 2 місяці, ліквідують заборгованість із заробітної плати тощо. Але потім щоб не нарікали, що діти роз’їжджаються чужими країнами у пошуках роботи», – попередив директор Шумського ПТУ Федір Куц.

На заклади профтехосвіти треба 37 млн. грн.

На завершення учасники акції нагадали, що вона має попереджувальний характер і наступні їхні кроки можуть бути радикальнішими. Голова облдержадміністрації Степан Барна звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням надати кошти на потреби фінансування закладів профтехосвіти до кінця року. Наразі ця сума становить 37 мільйонів гривень.

«Професійно-технічна освіта в Україні потребує реформування. Також необхідно вирішувати питання щодо забезпечення фінансування на зарплати, стипендії та на утримання закладів цього профілю. Так, більшість ресурсів разом із повноваженнями передано органам місцевого самоврядування. В Тернополі забезпечити заклади профтехосвіти коштами легше, оскільки їх дофінансовують за рахунок громади обласного центру. Однак у районах ситуація гостріша. Тому я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням посприяти у надходженні стабілізаційної субвенції», – підсумував Степан Барна.

За його словами, за кілька днів в область надійдуть 77 млн. грн., які будуть розподілені між галуззю освіти, медицини та соціального захисту. Згідно з процедурою, бюджетна комісія обласної ради розподілить кошти відповідно до потреб.

«Таким чином, орієнтовно до кінця жовтня люди зможуть отримати зарплати та стипендії. На ці потреби для галузі професійно-технічної освіти Тернопільщині до кінця року потрібно близько 37-38 млн. гривень», – підсумував голова Тернопільської ОДА.

Наталя ЛУКІВ

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