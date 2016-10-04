Особливості працевлаштування тернополян у Португалії

Португалія — ​​далеко не найбагатша країна в Європі. Можна навіть сказати, що це «бідний родич» в Євросоюзі. Однак в порівнянні з країнами колишнього СРСР рівень життя тут все ж помітно вище, а тому багато українців охоче їдуть до Португалії в пошуках роботи, пише інтернет-ресурс zarobitchany.org.

Ринок праці

Після руйнівної для всього Іберійського півострова фінансової кризи 2008 року ситуація в Португалії значно покращилася, але тут як і раніше високий рівень безробіття — близько 12% (до 40% серед молоді). І це в першу чергу потрібно мати на увазі, відправляючись в Португалію шукати роботу.

Найбільше вакансій — у сфері туризму і сільському господарстві. У всіх інших сферах роботу може отримати тільки дійсно досвідчений фахівець.

Відмінне знання португальської — неофіційна, але дуже жорстка вимога для отримання хорошої роботи. Без цього можна розраховувати тільки на некваліфіковану працю.

Найпростіше знайти роботу в великих містах — Лісабоні, Порту і Бразі.

Дозвіл на роботу

Законно працювати в Португалії можна тільки при наявності дозволу на роботу і робочої візи. А їх не можливо отримати, не маючи заздалегідь укладеного контракту з місцевим роботодавцем. Тобто шукати роботу потрібно або через агентство, або приїхавши за туристичною візою.

Як і всюди в ЄС, держава повинна схвалити прийом на роботу іноземця, що означає відсутність претендентів на неї з числа місцевих. Дозвіл на роботу видається на термін до 6 місяців з правом наступного продовження.

Для Португалії характерна висока забюрократизованість всіх офіційних процесів, тому слід бути готовим до того, що розгляд заявки займе кілька місяців, а то й рік. Також доведеться оформити ще й вид на проживання, а після прибуття в країну – номер соціального забезпечення і податковий код.

Посвідка на проживання буває короткочасною (3 – 12 місяців) і довгостроковою (до 5 років), обидві з правом продовження. Через 6 років постійного проживання в Португалії можна подавати документи на отримання громадянства.

Іноземці для працевлаштування також повинні підтвердити свою кваліфікацію і мовні навички.

Зарплати в Португалії

Португальські зарплати в середньому вищі чеських і польських, але нижчі іспанських або італійських (не кажучи вже про французькі і німецькі). У 2016 році середній заробіток в Португалії становив близько 1000 євро.

Найвищі оклади — в сфері маркетингу (близько 3400 євро), будівництві (3000), промисловому виробництві (2600), торгівлі (2500), IT-секторі (1800).

Вихідцям з колишнього СРСР буде простіше працевлаштуватися в сфері туризму, сільському господарстві, сфері IT та медичній галузі.

На завершення слід зазначити, що при далеко не найвищих для Європи зарплатах у Португалії досить дорого жити. Через туристичний статус країни ціни на все досить високі.

Нагадаємо, якщо громадянин України, який працював чи працює на території Португалії, набуде права на пенсію в цій державі, то навіть у разі повернення, призначена пенсія виплачуватиметься португальською стороною за місцем його проживання в Україні.

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