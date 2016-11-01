Оренда паїв дає прибуток

Власники земельних паїв у Тернопільській області отримають понад 300 млн. гривень орендної плати

До кінця року власники земельних паїв у Тернопільській області отримають 317 млн. грн. орендної плати, що на 36 млн. грн. більше ніж минулого року.

Загалом в області діють 269,1 тис. договорів про користування земельними паями загальною площею понад 483,8 тис. гектарів. Більше половини укладених угод – це середньострокові договори тривалістю 8–10 років.

Середній розмір плати за оренду земель приватної власності становить 656 грн. за гектар, що на 101 гривню більше, ніж минулого року. Найвища вартість оренди землі у Підволочиському районі – 1158 грн./га.

Станом на початок жовтня орендарі сплатили власникам земельних паїв 147,4 млн. грн. або 46 відсотків від загальної суми виплат.

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