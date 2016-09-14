Опалювальний сезон близько

14/09/2016 | Рубрика: Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Податки,Соціум,Тернопілля |

Тернопільщина готується до опалювального сезону

Про хід підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року звітували під час колегії обласної державної адміністрації, повідомляє сайт ОДА.

«В області до осінньо-зимового періоду підготовлено 1014 котелень із запланованих 1264, замінено 21 котел на відомчих котельнях із запланованих 25; підготовлено 274,4 км теплових мереж із запланованих 320,4 км; комплексно підготовлено 2033 житлових будинки із запланованих 2536 підготовлено 1113 об’єктів соціально-культурного призначення із запланованих 1367», — повідомляє начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської ОДА Михайло  Олійник

Крім того, виконано капітальний та поточний ремонт 43,8 тис. кв. метрів вулиць і доріг, заготовлено 14,6 тис. тон сипучого матеріалу і реагентів, а також 49 одиниць спеціалізованої техніки.

В опалювальному сезоні 2016/2017 року працюватиме 1266  котелень, з них на альтернативних видах палива – 219 (21 комунальна та 198 відомчих (відходи деревини (тирса, брикети, пелети), 86- електричній енергії, 172-  вугіллі.

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Автор: on 14/09/2016. Категорія: Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Податки, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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