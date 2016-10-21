Он-лайн реєстрація земельної ділянки

Тернополяни зможуть скористатися новою послугою з 1 січня 2017 року.

В Україні запроваджено нову електронну послугу з он-лайн реєстрації земельної ділянки. До кінця року електронна послуга буде доступна у пілотному режимі для Києва та Чернігівської області, а з 1 січня 2017 року запрацює по всій Україні. Щорічно українці реєструють понад 500 тисяч земельних ділянок. Сьогодні реєстрація відбувається у два візити до державних органів, а запровадження цієї послуги дає можливість виключити перший візит та залишиться лише необхідність отримати документи після реєстрації земельної ділянки. Відтепер подати документи на реєстрацію земельної ділянки можна в он-лайн режимі через e.land.gov.ua протягом кількох хвилин. Також за рахунок автоматизації значно пришвидшується процес розгляду документів від заявника та ухвалення відповідного рішення. Такі нововведення заощадять час та унеможливлять будь-які корупційні ризики.

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