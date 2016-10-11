Оливкова скарбничка здоров’я

Із давніх-давен оливкову олію вважають однією з найбільш корисних у світі. Її активно застосовують у різних сферах нашого життя вже більше 6 тисяч років. Про користь оливкової олії розповімо вам детальніше.

Оливкова олія знижує рівень холестерину в крові, і що дуже важливо – є профілактикою цукрового діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань. Вітамін Е, який входить до складу олії, допомагає організму в боротьбі зі старінням шкіри, покращує ріст волосся і стан нігтів, запобігає розвитку онкологічних захворювань. Вітаміни А, К, D в комплексі з вітаміном Е сприяють зміцненню тканин, м’язів кишечника, кісткової системи. Тому олія дуже корисна для дітей. Феноли, які містить олія, зміцнюють імунітет. Лінолева кислота покращує зір, сприяє поліпшенню координації рухів, регенерації тканин, швидкому загоєнню ран, опіків.

Оливкова олія практично на 100% засвоюється організмом. Стосовно травної системи, то вона має м’яку проносну дію. Ефективна для лікування геморою, оскільки має виражені ранозагоювальні властивості.

У народній медицині використовують при гастритах, для загоєння виразки шлунка і дванадцятипалої кишки (1 десертна ложка олії вранці натще впродовж 3 місяців). Оливкова олія ідеально підходить для схуднення, замінюючи насичені жири, пришвидшує обмін речовин і знижує апетит. Оскільки має слабку жовчогінну дію, корисна для профілактики порушень функцій жовчних шляхів. Вживання оливкової олії сприяє зниженню артеріального тиску у гіпертоніків, тому багато лікарських препаратів для нормалізації тиску виготовляють з листя оливи.

У нетрадиційній медицині оливкову олію використовують при болях у спині. Для цього 20 г розплавленого бджолиного воску змішують зі 100 г теплої олії. Наносять мазь на хворі ділянки, укутавши їх теплим шарфом.

Під час вагітності для росту плода, його нервової та кісткової системи, мозку дуже потрібні жирні кислоти. До того ж жирні кислоти оливкової олії схожі на жири материнського молока (8% лінолевої кислоти). Однією з причин шкірних захворювань, дерматитів у дітей є дефіцит лінолевої кислоти, а вживання оливкової олії може його компенсувати.

Обираючи олію, слід віддавати перевагу грецькому виробництву. Зауважте, що лише олія першого холодного віджиму (Extra vergin) особливо корисна і має виражені лікувальні властивості та незрівнянний смак. Термін зберігання її не такий тривалий, як рафінованої, і до того ж не варто цю олію піддавати термообробці.

Вашій увазі пропонуємо кілька простих рецептів, які сприятимуть покращенню вашого здоров’я.

Для серця

Півсклянки висушених лимонних кісточок змолоти у кавомолці і, заливши склянкою оливкової олії, настояти два тижні. Приймати по 1 ч. л. тричі на день до їди.

Для покращення функцій опорно-рухового апарату

На водяній бані довести до кипіння 200 мл олії, додати 50 г лаврового листя. Перелити у скляну ємність і настоювати протягом 10 днів. Змащувати настоєм суглоби.

Для підвищення імунітету

Змішати мед, часник, цибулю й оливкову олію в рівних пропорціях. Приймати щоденно по 1 ч. л. тричі на день.

При опіках

Змішати 5 яєчних білків і 0,5 скл. оливкової олії. Наносити суміш на опік чотири рази на день.

При нежиті

1 ст. ложку сушеного багульника (багно) залити 100 г оливкової олії, настоювати в темному місці протягом 21 дня. При цьому суміш слід щодня збовтувати. Потім процідити через марлю. Закапувати по 1 краплі в кожну ніздрю тричі на день. Тривалість лікування — 7 днів.

При опіках, виразках, запаленнях шкіри, ранах від укусів тварин, герпесі

Півсклянки висушеного звіробою залити склянкою оливкової олії. Настоювати протягом трьох тижнів у темному місці. Процідити, кілька разів на день змащувати хворі ділянки.

Себорея, лупа

Змішати 0,5 л оливкової олії, 2 ст. ложки листя лопуха, 2 ст. ложки сушеного коріння кропиви. Настоювати суміш протягом двох тижнів. Втирати в шкіру голови за 1 год. до миття, укутуючи голову рушником.

При хворобах печінки

Змішати чверть склянки оливкової олії і стільки ж свіжовичавленого грейпфрутового соку. Випити через дві години після вечері (перед сном). Приймати регулярно, до зникнення больових відчуттів.

При онкологічних хворобах

Натще вранці і ввечері 1/3 ч. ложки часникового соку запити 1 ст. ложкою оливкової олії.

При печії

4 подрібнених зубчики часнику залити 1/4 склянки олії. Настоювати протягом тижня. Приймати по 2 ч. ложки.

При надлишковій вазі

Змішати в склянці теплої води 1 ч. ложку часникового соку і 2 ч. ложки олії. Вживати вранці і ввечері (перед сном).

Shortlink:

Loading...