Олександр ПОЛОЖИНСЬКИЙ: «До Тернополя не їдемо, бо не запрошують»

Недарма музикантів називають зірками. Інколи вони й справді невловимі. Щоб зробити інтерв’ю з відомою людиною, доводиться довго домовлятися про зустріч або, якщо поталанить, зловити її після концерту та за 10-20 хвилин встигнути задати найцікавіші питання.

Але не варто возвеличувати всіх. Адже, перш за все, музиканти – звичайні люди, яких можна зустріти у магазині, на вулиці чи ресторані. Наприклад, відомого українського співака, лідера гурту «Тартак» Олександра Положинського я зустріла під час ранкової пробіжки.

Співак вже другий тиждень гостює у Тернополі. До файного міста приїхав, аби презентувати військово-патріотичний проект «Кілька хоробрих хлопців». Та одноденне відрядження затягнулося на два тижні. Адже, як зізнається Олександр Положинський, Тернопіль його не відпускає.

«Про Тернопіль знають усі мої друзі»

Хоча Сашко Положинський родом із Луцька, про Тернопільщину знає більше, аніж деякі корінні мешканці.

«Я люблю Тернопільщину. Об’їздив майже всі замки, печери й церкви, які є на території області. Часто запрошую сюди друзів і навіть самостійно проводжу їм екскурсії. Тут я відпочиваю від шаленого ритму життя», – зізнається співак.

Цього разу замість туристичної, друзі Олександра влаштували для нього спортивну програму. Щодня – пробіжки, зарядка та тренування в залі. Тренується співак разом із відомими тернопільськими спортсменами, чемпіонами з фрі-файту Миколою Гринчуком і Юрієм Босим.

«Хлопців я знаю давно. Тому вони особливо опікуються моїм перебуванням у місті. Серйозно взялися за мою фізичну підготовку. Щоранку ми бігаємо біля Тернопільського ставу, потім – зарядка, після – тренування у залі Валерія Чоботаря, а потім – у спортклубі Віктора Мацикура. Взагалі я не фанат спорту, бо ніколи не маю на нього часу. Інколи можу пограти у футбол».

20 років на сцені

Наступного року гурту «Тартак» виповниться 20. Але, якби у 1997 році хлопці не зібралися, можливо, сьогодні Україна не мала б такого гурту.

«З цього немалого відліку часу важко виокремити в пам’яті якийсь особливий момент. Бо кожен етап був для нас важливим. Історія створення гурту дуже інтригуюча. Може, нас не було б, якби ми вчасно не зібралися й не виступили на фестивалі «Червона рута -1997». Цей рік можна назвати початком нашої творчої кар’єри.

Адже завдяки перемозі на фестивалі у нас почалися концерти, цікаві знайомства. Згодом ми випустили свій перший диск, а сьогодні презентуємо вже п’яте творіння – альбом «Вічність». Але ми не зупиняємося на тому, що маємо».

За 20 років на сцені хлопцям довелося багато пережити. Та головне, що вони зуміли переступити через всі негаразди.

«Це 20 років постійної боротьби – боротьби за існування, за право вільно творити, з інтригами, «підставами» та спокусами. Тому я, чесно кажучи, вже трохи втомився. Хочеться просто творити, а не воювати».

Сьогодні, окрім «Тартаку», Олександр Положинський є солістом ще одного гурту – «Був’є». Співак був ініціатором створення нового колективу, бо захотів спробувати грати іншу музику.

«Тартак» і «Був’є» грають різні музиканти, з різними стилями і різними смаками. Друга відмінність — у «Був’є» я намагаюся більше співати, в «Тартаку» ж переважно речитативлю. А взагалі мене вистачає на обидва проекти. «Тартак» цікавий тим, що він уже має авторитет, аудиторію, великий репертуар, новий менеджмент, тому можна йому приділяти трошки менше уваги, ніж раніше. «Був’є» — проект народжений у Луцьку, моєму рідному місті, там я нині живу, то чому б мені там ще й не попрацювати?»

«До Тернополя не їдемо, бо не запрошують»

У Тернополі багато фанатів гурту «Тартак». У цьому я переконалася, коли спілкувалася з Олександром Положинським. Нас кілька разів перебивали тернополяни, які хотіли сфотографуватися зі співаком і попросити у нього автограф. Тому питання до Положинського напросилося саме: «Чому ви не приїжджаєте з концертами до Тернополя? У вас тут армія фанатів».

«Останній наш концерт в Тернополі скасували. Чомусь погано розкуповували квитки. Можливо, тернополяни вирішили придбати їх в останній момент, але організатори перелякалися і просто відмінили концерт. Це було ще у 2015 році.

З того часу нас більше до файного міста не запрошували. Підозрюю, що проблема у політичний силі, яка сьогодні при владі у Тернополі. Ні для кого не секрет, що у нас з ними натягнуті стосунки. Але я вважаю, що політика не повинна переходити дорогу творчості. Бо там, де перетинаються ці два напрямки, вже неможливо ані творити, ані займатися політичною діяльністю.

Хоча за тиждень перебування у Тернополі я познайомився з багатьма цікавими людьми. Один із підприємців запросив нас виступити у його барі, навіть погодився організувати для нас більшу сцену. Тому думаю, що в рамках святкування нашого 20-річчя «Тартак» приїде до Тернополя», – підсумував Олександр Положинський.

Наталя ЛУКІВ

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