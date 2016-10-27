Олег ВАЛОВ: «Створюючи громаду, слід бути готовим до відповідальності»

Процес утворення громад в Україні продовжує набирати обертів, а Тернопільщина залишається лідером, до якого їдуть запозичувати досвід. Влітку з цією метою область відвідала делегація луганчан, а з 23 по 27 жовтня у нас перебуває група представників місцевого самоврядування Харківщини.

Вчитися справді є чому, адже, як зазначив віце-прем’єр Геннадій Зубко під час недавнього візиту на Тернопілля, саме наша область демонструє всій Україні приклад успішної децентралізації. На Тернопільщині наразі утворено 26 громад – найбільше в Україні. Завдяки цьому доходи загального фонду місцевих бюджетів (враховуючи трансферти з Держбюджету) ОТГ Тернопільської області на 2016-ий у вісім разів вищі за показники 2015-го. Крім того, в результаті утворення в регіоні ОТГ власні доходи місцевих бюджетів цього року зросли у 2,5 раза. І це далеко не межа, адже на черзі – утворення ще кількох десятків громад.

Як підкреслив заступник голови облдержадміністрації Олег Валов, децентралізацію слід розглядати як створення спроможних об’єднаних громад, готових запропонувати ефективну економічну модель.

– Створити громаду на папері чи встановити знак при в’їзді на територію – це ще не результат. Важливо, щоб люди відчули покращення, а найголовніше – мали значно вищий рівень управління. Це означає, що представники керівних органів у такому об’єднанні повинні відповідати, як мінімум, рівню міста обласного значення з відповідними підрозділами і фахівцями, – зазначив Олег Валов.

Держава надає кошти для поліпшення інфраструктури і їх слід обов’язково реалізувати. Тому в громаді мають бути відповідні спеціалісти, які знають, як грамотно сформувати проектну пропозицію. І, що не менш важливо, вміють цю пропозицію втілити в життя.

На думку заступника голови ОДА, під час створення громад потрібно обирати найбільш ефективний варіант.

– Очевидно, не варто об’єднувати, наприклад, дві сильні сільські ради, а менш заможних залишати ледь жевріти, – застеріг Олег Валов. – Підходи й принципи утворення територіальних об’єднань мають бути дуже індивідуальними. Голови громад та активні місцеві жителі повинні вивчати досвід уже створених спільнот і проектувати його на свій варіант.

Обласна і районні адміністрації готові надавати максимальну організаційну, методичну, юридичну та іншу підтримку й допомогу.

І ще слід усвідомлювати, що адміністративно-територіальна реформа разом із фінансовою децентралізацією, справді відкривають для громад широкі перспективи. Основне завдання – правильно скористатися наданими можливостями, – зауважив Олег Валов.

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