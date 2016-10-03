Оформлення пенсії за… 15-20 хвилин?

Скорочення часу оформлення пенсій, а також зменшення кількості управлінь передбачає Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

Документ передбачає забезпечення обслуговування громадян незалежно від місця реєстрації. Планують значно розширити мережу точок доступу до одержання пенсійних послуг, які будуть максимально наближені до місця проживання громадян. Також збираються значно скоротити час для надання послуг. Оформлення пенсій триватиме не десять днів, а 15-20 хвилин. Також запровадять дистанційне отримання багатьох послуг через веб-портал Пенсійного фонду.

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