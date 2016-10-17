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Одіозний екс-тренер ФК “Тернопіль” залишив у “спадок” мільйонні борги

17/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

16003У суботу, 15 жовтня, ФК «Тернопіль» мав вийти на поле у виїзному матчі 14-го туру першості України в першій лізі проти маріупольського «Іллічівця».

Але, як стало відомо ще кілька днів тому, цей матч не відбудеться. ФК «Тернопіль», мовляв, не поїхав до Маріуполя через велику кількість травм і хвороб футболістів, які нині панують у клубі.

Справжня причина

«Доводимо до Вашого відома, що у зв’язку з епідемію травм та простудних захворювань, команда ФК «Тернопіль» не виїжджає на матч чемпіонату України між командами ФК «Іллічівець» — ФК «Тернопіль», який має відбутися 15 жовтня 2016 року. Ми зверталися листом до керівників ФК «Іллічівець» з проханням перенести матч на більш пізні терміни, але адміністрація клубу не погодилася з нашим проханням.

Зі свого боку у нас є 14 футболістів, що мають право грати в матчах першості України, лише семеро з них здорові. Ми не можемо і не маємо права ризикувати здоров’ям футболістів. Приносимо вибачення гравцям, тренерам, керівникам, вболівальникам клубу «Іллічівець» (Маріуполь) та працівникам стадіону», – йдеться в офіційному повідомленні ФК «Тернопіль» на адресу ПФЛ України.

Це офіційна інформація і вона, без сумнівів, має під собою реальне підґрунтя. Але, погодьтеся, м’яко кажучи, дивна ситуація, коли професійний клуб, посилаючись на таку причину, пропускає гру. Тому ми звернулися до неофіційних джерел і отримали більш повну картину. Зрештою, вона не є дивиною — в клубу важке матеріальне становище, яке й не дозволяє нині «викинути» на поїздку до Маріуполя (читай — на вітер, адже очків там здобути точно не вдасться) 40-50 тисяч гривень (читай — практично половину місячної платіжної відомості команди).

При цьому до завершення осінньої частини першості ФК «Тернопіль» має зіграти ще 6 матчів, з них два виїзних (вояжі до більш близьких Охтирки та Чернівців). І витрачати фінансові «кришки», на які змушений нині існувати тернопільський муніципальний клуб, не те що недоцільно — ФК «Тернопіль» просто не здатний зібрати відразу суму на таку поїздку. Тому «городяни» й скористалися опцією ПФЛ, за допомогою якої можна, практично безболісно, пропустити один матч чемпіонату, а надані медичні довідки гравців, цілком реально дадуть можливість навіть уникнути штрафу…

Авантюрист провінційного масштабу

У чому ж причина такого фінансового краху клубу, який хоч і не вважався фінасово супернадійним, але до останнього часу більш-менш успішно зводив кінці з кінцями? Екс-тренер-президент ФК «Тернопіль» Іван Марущак, на жаль, виявився професійним…  авантюристом, який залишив після себе в клубі не лише «випалену землю», а й величезні борги.

Це він забрав «своїх» футболістів, якими до того витіснив місцевих, що роками захищали честь ФК «Тернопіль», тому-то в команді й нині лише 14 гравців. Крім того, з клубу зникли  форма, манішки, фішки і навіть… дошку для тактичних занять.

Щодо фінансів, то ту збитки від Марущака вимірюються сотнями тисяч, якщо не мільйонами. Як нам неофіційно розповіли співробітники клубу, за одне лиш проживання і харчування гравців команди в «Алігаторі» борг вимірюється сумою… близькою до мільйону. Не закриті й інші фінансові питання, які Марущак, буцім-то брав на себе (принаймні, доповідав про це почесному президенту ФК «Тернопіль» і міському голові Тернополя Сергію Надалу).

До речі, досі незрозуміло як могло керівництво міста і області (адже Марущак ще й депутат облради від правлячої БПП) довіритися людині, в якої у світі футболу репутація не те що підмочена, а просто смердюча. Знаючі люди розповідають про позичені кошти в інших клубів (деякі з таких позик тепер висять і на ФК «Тернопіль») , про неоплачені готелі, з яких аферист втікав о 5-6 ранку, про слізні обіцянки «все віддати», так і не виконані досі. Ми вже не згадуємо про кримське «сепарське» минуле. І ось ця людина, транзитом через Синьків і Заліщики, опинилася у Тернополі. А далі ви вже знаєте…

У футбольному світі дуже важко втаїти таке «шило», і там вже кажуть, що Марущака знову бачили, і ви не повірите де — в окупованому Криму, туди ж поїхали два вже екс-гравці ФК «Тернопіль».

А наш муніципальний клуб при цьому залишився у…

Олекса СОНЯХ

Джерело: Галас

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Автор: on 17/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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