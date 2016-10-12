Очікується суттєва зміна погодних умов

Завтра, 13 жовтня в Україні дощі, вночі місцями сильні, у західних областях з мокрим снігом. Вітер південно-східний і східний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні до 12°, 13 жовтня у західних та північних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла, на крайньому півдні країни до 17°, 13 жовтня у західних, північних та центральних областях 3-8° тепла.

У зв’язку з очiкуваними сильними опадами очiкується змiна гiдрологiчної ситуації з пiдйомами рiвнiв води – на рiчках басейну Прута та Сiреті (Чернівецька, Івано-Франківська обл.) на 0,3-1,0 м; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 – 1,5 м; на притоках Днiстра у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій обл.) на 0,2-0,7 м;

При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Саме тому ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

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