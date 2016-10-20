Обрано нове керівництво благодійного фонду Братів Лепких

16 жовтня у Тернопільському художньому музеї відбулися збори благодійного фонду Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Богдана і Левка Лепких.

Під час засідання було обрано нове керівництво, головою став письменник, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук, заступниками – Ігор Дуда і Віктор Уніят. До правління також увійшли: Михайло Андрейчин, Богдан Андрушків, Надія Білик, Надія Волинець, Степан Костюк, Іван Кузишин, Богдан Кусень, Богдан Ничик, Ярослав Омелян, Михайло Ониськів, Михайло Ратушняк, Устим Хаварівський. Наглядову раду обрали у складі Петра Федоришина, Євгена Філя та Майї Хаварівської.

Також було вирішено, що нове керівництво благодійного фонду одночасно виконуватиме функції Громадської ради з присудження Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких. Нині триває висунення кандидатур на відзначення цією престижною нагородою. Вручення премії відбудеться, за традицією, на День Злуки.

Прес-служба Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких

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