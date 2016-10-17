Обласний центр заробив більше півмільярда гривень

Бюджет міста Тернополя впродовж дев’яти місяців 2016 року отримав 529,4 мільйона гривень надходжень, що контролюються податковою інспекцією.

Про це проінформував начальник Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук.

А це майже на 108 мільйонів більше очікуваного. На 56,8 мільйона гривень випередили прогнозовані суми поступлення податку на доходи фізичних осіб. Ще 21,1 мільйона гривень додатково надійшло акцизного податку, 15,3 мільйона — єдиного податку, 11,3 мільйона — плати за землю.

Керівник інспекції також зазначив, що бюджет обласного центру отримав 13,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно, який сплатили юридичні та фізичні особи – власники житлової та нежитлової нерухомості.

Джерело: ternopillive.com.ua

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